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Порошенко отреагировал на решение Рады по сокращению состава ВККС

Порошенко отреагировал на решение Рады по сокращению состава ВККС
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Экс-президент считает, что Рада фактически поддержала отмену судебной реформы.

Принятие закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления повлияло на фактическую отмену судебной реформы и лишения Верховного суда независимости.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передали в пресс-центре фракции "Европейская солидарность".

По словам Порошенко, сейчас идет де-факто на украинскую систему судов и фактическую отмену независимости Верховного суда.

Он отметил, что эта "атака" совпадает с обнародованным вчера решением Лондонского суда по ПриватБанку.

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом", - заявил Порошенко.

Назначен новый представитель Рады в Конституционном суде

Как известно, Верховная Рада большинством голосов сократила состав Верховного суда с двухсот до ста судей.

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Верховная Рада, Суд, Верховный суд, Петр Порошенко, ВККС, ВСП.
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