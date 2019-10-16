Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2

Новости Украины:Президент Украины встретился с премьером Латвии.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем вопросы сотрудничества между странами в экономической сфере и поблагодарил латвийских партнеров за позицию в отношении санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Для нас очень важен этот визит. Сегодня наш приоритет - прекращение войны. И очень важно, чтобы у нас была помощь Европы, наших друзей, которые сообща и честно нас поддерживают", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил премьера Латвии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против России.

По данным ОП, на переговорах было отмечено постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Стороны, в частности, договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Зеленский также проинформировал латвийскую сторону о шагах украинской власти по улучшению условий ведения бизнеса в Украине, и возможностей для инвестиций.

Кроме того, Президент отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в нашей стране в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

В свою очередь, как отметили в ОП, глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш поддержал Украину в вопросах Nord Stream 2, отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта.