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Зеленский решил поддержать иностранных кинопроизводителей

Зеленский решил поддержать иностранных кинопроизводителей
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский подписал закон о господдержке иностранных кинопроизводителей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке иностранных кинопроизводителей, который будет способствовать привлечению инвестиций и популяризации Украины, сообщает пресс-служба глвавы государства в среду вечером.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" 20 сентября 2019г.

"Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны", - говорится в сообщении.

Зеленский одобрил изменения регламента ВР в поправках ко второму чтению

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

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Кинематограф, Указ президента, Владимир Зеленский.
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