Сущенко удивлен словами Богдана: Возможно, нет опыта у человека

Новости Украины:Роман Сущенко прокомментировал слова Богдана о работе власти с журналистами.

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Укринформа Роман Сущенко удивлен, как должностное лицо может заявлять, что власть будет общаться с обществом без журналистов.

Об этом он сказал во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, отвечая на вопросы студентов.

"По поводу конкретного заявления конкретного должностного лица — оно меня, мягко говоря, удивляет. Возможно, нет опыта у человека. Возможно, стоило бы постажироваться где-нибудь за границей, посмотреть, как эти механизмы работают в демократических странах, принципы которых исповедуют и у нас. Это обычные европейские ценности. В частности, человек имеет право на получение любой информации, конкретно информации от органов исполнительной власти", - сказал Сущенко.

По его словам, чиновник должен осознать свою ошибку и признать это.

"Я удивлен таким заявлением. Если человек умеет мыслить и четко оценивает последствия такого заявления, он должен бы исправить эту ошибку, потому что такое заявление не работает на пользу имиджу", - подчеркнул журналист.

Одновременно Сущенко поделился опытом общения с властными структурами Франции, где работал с 2010 года собственным корреспондентом Укринформа.

"Это работа с правительственными учреждениями, с Администрацией президента — то есть Елисейским дворцом, с МИД. В частности, очень интересно работают французские дипломаты. Всех аккредитованных журналистов приглашают в МИД на еженедельные брифинги — во вторник и пятницу. Можно задать вопросы на любые темы и получить ответы. В остальные рабочие дни можно поставить вопрос до 12 часов в режиме онлайн и после обеда получить ответы, чего я не видел в нашем МИД. Это очень удобная форма, поскольку события в мире довольно динамичны, и по любому можно получить комментарий МИД как официальную позицию. Правительство также работает по такому же графику", - рассказал Сущенко.

Как сообщалось, в августе глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что ОП и команда Президента не нуждаются в "посредничестве" журналистов для общения с обществом. Богдан подтвердил свое мнение аргументом, что на примере избирательной компании в команде Зеленского поняли: они могут общаться с гражданами напрямую, тогда как "классические журналисты привыкли именно осознавать себя как общество".