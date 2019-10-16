Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Президент Украины Владимир Зеленский и его очаровательная супруга прилетели в Ригу.

Первая леди Украины продолжает покорять поклонников стильными и элегантными выходами. Елена Зеленская сопровождала главу государства во время официальной поездки в столицу Латвии, где засветила классический костюм.

По официальным данным, президентская чета прилетела в Латвию 16 октября. Встречали Владимира и Елену Зеленских возле Рижского замка, который является резиденцией главы государства. Сейчас в сети появились первые фото из международной поездки, поэтому все украинцы смогли оценить эффектный выход первой леди.

На этот раз Елена Зеленская решила не одевать любимые брючные костюмы, отдав предпочтение мидиюбке и пиджаку. Наряд сиреневого цвета подчеркнул стройную фигуру первой леди и выглядел очень элегантно. Завершить образ знаменитая украинка решила обувью на небольшом каблуке и лаконичными украшениями.

После официальной части президенты отправились на переговоры, во время которых уже успели обсудить немало важных вопросов о сотрудничестве. А вот первая леди, по традиции, посетила Национальный музей и ознакомилась с культурой страны. Кроме этого, Елена Зеленская побывала в украинской школе Риги, где приняла участие в праздничном концерте, организованном к ее приезду.

Ранее сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская планирует поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и продвигать проекты по улучшению детского питания.