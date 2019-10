Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

View this post on Instagram

Три матусі та шість діточок – схоже на веселу компанію)) А насправді це – початок важливої та корисної ініціативи зі створення дружнього й комфортного середовища для батьків з дітьми @babyroom_lv. Як жінка і мама я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv та Apeirons, ваші проекти справді роблять життя людей кращим, а розповідь про ваш досвід захисту інтересів людей з особливими потребами, опікування зручністю громадських закладів для батьків та їхніх дітей і благоустроєм міст для підвищення їхньої безпечності та комфорту була для мене дуже корисною.