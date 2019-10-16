Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

Первая леди Украины продолжает покорять поклонников стильными и элегантными выходами. Елена Зеленская сопровождала главу государства во время официальной поездки в столицу Латвии, где засветила классический костюм.
По официальным данным, президентская чета прилетела в Латвию 16 октября. Встречали Владимира и Елену Зеленских возле Рижского замка, который является резиденцией главы государства. Сейчас в сети появились первые фото из международной поездки, поэтому все украинцы смогли оценить эффектный выход первой леди.
На этот раз Елена Зеленская решила не одевать любимые брючные костюмы, отдав предпочтение мидиюбке и пиджаку. Наряд сиреневого цвета подчеркнул стройную фигуру первой леди и выглядел очень элегантно. Завершить образ знаменитая украинка решила обувью на небольшом каблуке и лаконичными украшениями.
После официальной части президенты отправились на переговоры, во время которых уже успели обсудить немало важных вопросов о сотрудничестве. А вот первая леди, по традиции, посетила Национальный музей и ознакомилась с культурой страны. Кроме этого, Елена Зеленская побывала в украинской школе Риги, где приняла участие в праздничном концерте, организованном к ее приезду.
View this post on Instagram
Три матусі та шість діточок – схоже на веселу компанію)) А насправді це – початок важливої та корисної ініціативи зі створення дружнього й комфортного середовища для батьків з дітьми @babyroom_lv. Як жінка і мама я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv та Apeirons, ваші проекти справді роблять життя людей кращим, а розповідь про ваш досвід захисту інтересів людей з особливими потребами, опікування зручністю громадських закладів для батьків та їхніх дітей і благоустроєм міст для підвищення їхньої безпечності та комфорту була для мене дуже корисною.
Ранее сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская планирует поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и продвигать проекты по улучшению детского питания.