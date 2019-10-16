Скачать
Среда, 16.10.2019
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

Смотрите фото (3)
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
18:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Президент Украины Владимир Зеленский и его очаровательная супруга прилетели в Ригу.

Первая леди Украины продолжает покорять поклонников стильными и элегантными выходами. Елена Зеленская сопровождала главу государства во время официальной поездки в столицу Латвии, где засветила классический костюм.

По официальным данным, президентская чета прилетела в Латвию 16 октября. Встречали Владимира и Елену Зеленских возле Рижского замка, который является резиденцией главы государства. Сейчас в сети появились первые фото из международной поездки, поэтому все украинцы смогли оценить эффектный выход первой леди.

На этот раз Елена Зеленская решила не одевать любимые брючные костюмы, отдав предпочтение мидиюбке и пиджаку. Наряд сиреневого цвета подчеркнул стройную фигуру первой леди и выглядел очень элегантно. Завершить образ знаменитая украинка решила обувью на небольшом каблуке и лаконичными украшениями.

Елена Зеленская озвучит несколько японских сказок

После официальной части президенты отправились на переговоры, во время которых уже успели обсудить немало важных вопросов о сотрудничестве. А вот первая леди, по традиции, посетила Национальный музей и ознакомилась с культурой страны. Кроме этого, Елена Зеленская побывала в украинской школе Риги, где приняла участие в праздничном концерте, организованном к ее приезду.

 
 
 
View this post on Instagram

Три матусі та шість діточок – схоже на веселу компанію)) А насправді це – початок важливої та корисної ініціативи зі створення дружнього й комфортного середовища для батьків з дітьми @babyroom_lv. Як жінка і мама я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv та Apeirons, ваші проекти справді роблять життя людей кращим, а розповідь про ваш досвід захисту інтересів людей з особливими потребами, опікування зручністю громадських закладів для батьків та їхніх дітей і благоустроєм міст для підвищення їхньої безпечності та комфорту була для мене дуже корисною.

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Ранее сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская планирует поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и продвигать проекты по улучшению детского питания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Рига, Латвия, Фото, Владимир Зеленский, Елена Зеленская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это вопрос номер один&quot;: Данилов - о киберзащите
"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год
Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь