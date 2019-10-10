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Елена Зеленская озвучит несколько японских сказок

Елена Зеленская озвучит несколько японских сказок
11:39 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Первая леди присоединилась к благотворительному проекту.

Супруга президента Украины Елена Зеленская в рамках проекта для детей с проблемами зрения озвучит две японские сказки - "Момотаро" и "Две лягушки".

Об этом первая леди рассказала на личной странице в Instagram, где также поделилась фотографией из студии звукозаписи:

"В течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту". 

 
 
 
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Вже протягом 4 років у рамках ініціативи #Книгищоговорять волонтери зі всієї України створюють аудіокнижки для дітей з особливостями зору. Сьогодні я також приєдналась до проєкту й озвучила дві японські казки: «Момотаро» та «Дві жабки». Близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору. Такі проєкти необхідні для того, щоб діти з порушенням зору та незрячі діти опановували шкільну літературу та почувались включеними в освітній процес. Дякую засновникам проєкту, волонтерам та всім, хто брав участь в озвучці. Хочу звернутись до людей, які вміють монтувати, редагувати аудіо, музично оформлювати казки або озвучувати твори – приєднуйтесь! Ваша допомога дуже важлива.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Как подчеркнула в своем посте Зеленская, на сегодняшний день проблемы со зрением испытывают 60-80% украинских детей:

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"Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс".

Пользуясь случаем, супруга гаранта также призвала к участию в инициативе людей, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения.

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Все по теме:

Сказки, Елена Зеленская, Первая леди Украин, Жена Владимира Зеленского, Озвучка сказок, Японские сказки.
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