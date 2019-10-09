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Среда, 09.10.2019
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"Я не считаю себя красивым": MELOVIN о своей номинации на звание самого красивого мужчины

"Я не считаю себя красивым": MELOVIN о своей номинации на звание самого красивого мужчины
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинский певец прокомментировал свою номинацию от рейтинга TC Candler.

Украинский певец MELOVIN первый заговорил о том, что он оказался в списке номинантов на самого красивого мужчину в мире популярного рейтинга TC Candler.

Как пишет издание "Украина", MELOVIN узнал о номинации от своих поклонников. По словам певца, он узнает много новостей сначала от своих фанатов, а потом со СМИ.

Певец признался, что не считает себя красивым, но в шутку добавляет, что его мама говорит, что он хорош.

Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи - очень приятно. Я не считаю себя красивым, хотя мама говорит, что я хорош - значит, так и есть, мама с папой постарались, - заявил артист.

Добавим, что MELOVIN уже второй раз попадает в номинацию и претендует на место в 100 самых красивых людей мира. Самое интересное, что певец стал единственным украинцем в списке TC Candler.

 MELOVIN номинирован на звание самого красивого мужчины мира (Фото)

Также за победу поборются знаменитые голливудские актеры Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис Эванс, Мэттью Бомер, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Джейсон Мамоа и другие.

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Номинация, Певец, TC Candler, MELOVIN.
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