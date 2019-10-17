Скачать
Четверг, 17.10.2019
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Лукаш явилась на допрос в ГПУ по делу о хищении бюджетных денег

Лукаш явилась на допрос в ГПУ по делу о хищении бюджетных денег
16:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:ГПУ подозревает Елену Лукаш в хищении 2,5 миллионов гривень.

Бывший министр юстиции времен Виктора Януковича, Елена Лукаш, явилась на допрос в ГПУ. Об этом сообщила сама Лукаш на своей странице в Фейсбук.

В частности она сообщила, что у нее все хорошо и она увидела подозрение. Так же она написала, что в подозрении говориться о хищении денег, неизвестным способом и не известной суммы. 

О готовящемся допросе, Елена  Лукаш сообщила в соцсети где написала, что получит уточненное подозрение и пройдет процедуру допроса.

Луценко о деле НАБУ против него: Ищут блох и выдают их за мамонта

Как сообщалось ранее, ГПУ подозревает Елену Лукаш в хищении бюджетных средств. Речь идет о 2,5 миллионах гривень, которыми Лукаш и ее заместитель Иващенко, якобы, украли из бюджета страны. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Допрос, Елена Лукаш, Хищение средств.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь