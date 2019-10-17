Лукаш явилась на допрос в ГПУ по делу о хищении бюджетных денег

Новости Украины:ГПУ подозревает Елену Лукаш в хищении 2,5 миллионов гривень.

Бывший министр юстиции времен Виктора Януковича, Елена Лукаш, явилась на допрос в ГПУ. Об этом сообщила сама Лукаш на своей странице в Фейсбук.

В частности она сообщила, что у нее все хорошо и она увидела подозрение. Так же она написала, что в подозрении говориться о хищении денег, неизвестным способом и не известной суммы.

О готовящемся допросе, Елена Лукаш сообщила в соцсети где написала, что получит уточненное подозрение и пройдет процедуру допроса.

Как сообщалось ранее, ГПУ подозревает Елену Лукаш в хищении бюджетных средств. Речь идет о 2,5 миллионах гривень, которыми Лукаш и ее заместитель Иващенко, якобы, украли из бюджета страны.