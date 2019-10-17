Турчинов и Парубий хотят взять на поруки Пашинского

Новости Украины:Во время заседания в Киевском апелляционном суде, адвокат Пашинского заявил, что Турчинов с Парубием готовы взять на поруки Сергея Пашинского.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, вместе с бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием, выразили желание взять на поруки Сергея Пашинского.

Во время заседания в Киевском апелляционном суде, адвокат Пашинского заявил, что Турчинов с Парубием, а также еще несколько народных депутатов, готовы взять на поруки Сергея Пашинского. Они принимают участие в заседании суда. Их аргументы суд заслушает сегодня.

Как сообщалось ранее, Печерский суд Киева избрал меру пресечения Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей. Экс-нардепа подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений гражданскому лицу.

Напомним, по версии следствия между Сергеем Пашинским и еще одни гражданином случился словесный конфликт. Перепалка завершилась тем, что Пашинский достал свой зарегистрированный пистолет и выстрелил мужчине в ногу. После инцидента пострадавшего доставили в больницу с переломом бедренной кости левой ноги.