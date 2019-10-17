Скачать
Четверг, 17.10.2019
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Турчинов и Парубий хотят взять на поруки Пашинского

Турчинов и Парубий хотят взять на поруки Пашинского
17:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Во время заседания в Киевском апелляционном суде, адвокат Пашинского заявил, что Турчинов с Парубием готовы взять на поруки Сергея Пашинского.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, вместе с бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием, выразили желание взять на поруки Сергея Пашинского. 

Во время заседания в Киевском апелляционном суде, адвокат Пашинского заявил, что Турчинов с Парубием, а также еще несколько народных депутатов, готовы взять на поруки Сергея Пашинского. Они принимают участие в заседании суда. Их аргументы суд заслушает сегодня. 

Как сообщалось ранее, Печерский суд Киева избрал меру пресечения Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей. Экс-нардепа подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений гражданскому лицу.

Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины

Напомним, по версии следствия между Сергеем Пашинским и еще одни гражданином случился словесный конфликт. Перепалка завершилась тем, что Пашинский достал свой зарегистрированный пистолет и выстрелил мужчине в ногу. После инцидента пострадавшего доставили в больницу с переломом бедренной кости левой ноги. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Сергей Пашинский, Печерский суд, Андрей Парубий, Александр Турчинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь