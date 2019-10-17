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Рада отказалась от базовой функции депутатов

Рада отказалась от базовой функции депутатов
17:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Депутаты отказались от зачитывания запросов на пленарных заседаниях.

Верховная Рада законодательно закрепила публикацию запросов народных депутатов в органы власти, организации и предприятия на сайте парламента вместо зачитывания их председательствующим на пленарном заседании.

Как передает корреспондент, законопроект (№1036-1) о внесении изменений в законы Украины относительно внесения депутатских запросов во втором чтении и в целом поддержали 248 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно принятому законопроекту, председательствующий на пленарном заседании будет озвучивать только количество депутатских запросов, которые направляют в органы власти, на предприятия, в организации и учреждения, а тексты запросов и ответы на них будут публиковать на сайте Верховной Рады, за исключением запросов, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

Размещение законов и прочих актов Верховной Рады на официальном веб-сайте парламента будет считаться официальной публикаций. В настоящее время официальной считается их публикация в печатных СМИ.

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Кроме того, предлагается ограничить количество подаваемых нардепами запросов, установив, что на одном пленарном заседании может быть внесено не более двух депутатских запросов одного парламентария.

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Верховная Рада, Закон, Запросы нардепов.
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