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Президент подписал законы о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

Президент подписал законы о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский вернул с подписью законы о кассовых аппаратах и кэшбеке.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизме кэшбек.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства подписал законы Украины № 128-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019 года", - рассказали в ОП.

Отмечается, что данные законы "направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота части наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями".

По данным ОП, реализация положений документов будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрение инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций (РРО) как альтернативы классическим РРО.

Так, в соответствии с законами функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба должна обеспечить программным решением для использования субъектом хозяйствования программного РРО бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

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"Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 года так называемый механизм кэшбек, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, примененных по его жалобе", - уточнили в ОП.

Кроме того, предполагается, что с 1 января 2021 года повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, которая может относиться ко II группе плательщиков единого налога.

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Владимир Зеленский, Закопопроект.
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