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Маркарова об участии в СНБО: Я полагаю, что это очень важно

Маркарова об участии в СНБО: Я полагаю, что это очень важно
23:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает целесообразным введение главы Минфина в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Предыдущие годы министр финансов не был введен в состав СНБО. Президент Зеленский добавил меня в состав Совета. Я полагаю, что это очень важно – многие вопросы, которые касаются безопасности, касаются и макроэкономических или финансовых вопросов, поэтому участие министра финансов в этих дискуссиях является целесообразным", – сказала Маркарова в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон.

На данный момент Маркарова входит в состав СНБО.

"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ

Напомним, Национальный банк Украины в своих прогнозах, как и Международный валютный фонд и Всемирный банк, улучшил прогноз курса гривни на 2020 года.

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Минфин, СНБО, Оксана Маркарова.
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