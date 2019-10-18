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Новый закон о местном самоуправлении в ОРДЛО будут принимать с учетом мнения общественности

Новый закон о местном самоуправлении в ОРДЛО будут принимать с учетом мнения общественности
01:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков говорит, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет принят с учетом мнения общественности

Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Я уверен, что рамковые позиции (законопроекта – Ред.) будут предоставлены президентом государства, но они будут предложены Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта и что, может быть наиболее важно, к нему будет привлечено гражданское общество", - сказал Разумков в программе "Право на власть" вечером в четверг в эфире телеканала "1+1".

Он подчеркнул, что такие ключевые законопроекты принимать без учета мнения общественности, граждан Украины неправильно, некорректно и не логично.

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Разумков отметил, что продлевать существующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается в конце года (31 декабря 2019 включительно – Ред.) "не достаточно эффективно и неправильно"

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.

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Верховная Рада, Донецкая область, Луганская область, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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