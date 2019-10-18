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Экс-генсек НАТО: Украине будет всегда сложно с "напористой", или даже – агрессивной Россией

Экс-генсек НАТО: Украине будет всегда сложно с "напористой", или даже – агрессивной Россией
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Экс-генсек НАТО говорит, что переговоры с Россией — это всегда тонкая линия.

Бывший генеральный Секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер посоветовал Украине взвешенно подходить к диалогу с Россией, напомнив, что такие переговоры всегда являются "тонкой линией".

Об этом Яап де Хооп Схеффер заявил в комментарии для корреспондента Укринформа в ходе круглого стола относительно состояния Европы, который состоялся под эгидой исследовательской организации "Друзья Европы" в Брюсселе.

"Украине, в силу ее географического и политического положения, будет всегда сложно с "напористой", или даже – агрессивной Россией. Украина избрала президента, который пытается сформулировать новую политику в отношении россиян. Я все еще не убежден в том, что переговоры между президентами Зеленским и Путиным относительно Донецка и Луганска будут иметь ощутимые результаты. С другой стороны, нужно дать шанс такому диалогу, такому поиску решения. Но не стоит забывать о том, что случилось в 2014 году с аннексией Крыма и что просто сейчас происходит на Донбассе. Такой диалог – это всегда очень тонкая линия. Посмотрим, к чему он приведет", - сказал нидерландский политик.

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Он выразил убеждение, что Украина была и остается важным партнером как для НАТО, так и для Европейского Союза, для всего Запада, который последовательно придерживается взвешенной и последовательной позиции в отношении Украины. В этом контексте, по мнению Схеффера, использование на полную мощность Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является решающим фактором для развития и укрепления страны.

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Отвечая на уточняющий вопрос, существуют ли для Запада "красные линии" в контексте направлений урегулирования на Востоке Украины, бывший Генеральный секретарь НАТО отметил, что Европа обычно избегает определения собственной международной политики с использованием "красных линий". Но они могут возникнуть, если Россия будет продолжать агрессивное поведение и снова попытается сделать что-то вроде аннексии Крыма или дальнейшей дестабилизации в восточных регионах Украины.

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НАТО, Россия, Яап де Хооп Схеффер.
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