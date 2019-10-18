СМИ: Компания друга Путина добывает украинский кварцит для российской "оборонки"

Новости Украины:Фирмы российского олигарха из ближайшего окружения президента России Олега Дерипаски в обход санкций добывают в Украине кварцит и продают его российским оборонным предприятиям.

Среди компаний, которые контролирует Дерипаска, журналисты "Схем" назвали кипрскую United Company Rusal Silicon Limited и ее конечного бенефициара Emergofin B. V. Компании под введенные ранее санкции не попали. Так, например, компания United Company Rusal Silicon Limited с 2011 года является владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов". Она добывает в Сумской области кварцит и вывозит его для оборонной промышленности РФ.

В СБУ "Схемам" не объяснили, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, которые принадлежат российскому олигарху.

Напомним: в мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список СНБО, запретили въезд в Украину, заблокировали активы на её территории и запретили выводить с них деньги.

В перечень попали три предприятия, которые "противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставки в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них московский офис "Русала".