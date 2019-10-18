ГПУ вручит подозрение Дубневичу сразу по двум эпизодам

Новости Украины:ГПУ подозревает Дубневича в нарушении антикоррупционного законодательства, а так же в хищении 90 миллионов гривень.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко, в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Ярославу Дубневичу будет предъявлено подозрение по двум эпизодам.

По словам генпрокурора, первое подозрение касается не достоверной информации внесенной в декларацию. Иными словами нарушение антикоррупционного законодательства. Второе - относительно коррупционных схем в "Укрзализныци". Речь идет об использовании служебного положения в результате чего, через подставные фирмы, было получено более 90 миллионов гривень.

Так же Рябошапка сообщил, что данные материалы уже трижды направлялись в ГПУ, однако парламент их блокировал.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.