Скачать
Пятница, 18.10.2019
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Разумков выступил за введение императивного мандата
Разумков выступил за введение императивного мандата
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день

ГПУ вручит подозрение Дубневичу сразу по двум эпизодам

ГПУ вручит подозрение Дубневичу сразу по двум эпизодам
09:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:ГПУ подозревает Дубневича в нарушении антикоррупционного законодательства, а так же в хищении 90 миллионов гривень.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко, в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Ярославу Дубневичу будет предъявлено подозрение по двум эпизодам. 

По словам генпрокурора, первое подозрение касается не достоверной информации внесенной в декларацию. Иными словами нарушение антикоррупционного законодательства. Второе - относительно коррупционных схем в "Укрзализныци". Речь идет об использовании служебного положения в результате чего, через подставные фирмы, было получено более 90 миллионов гривень. 

Так же Рябошапка сообщил, что данные материалы уже трижды направлялись в ГПУ, однако парламент их блокировал. 

Сегодня прокуратура уведомит о подозрении Гладковского

Как сообщалось ранее, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Подозрение, Ярослав Дубневич, Руслан Рябошапка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
04 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
05 Арахамия пояснил, почему Рада еще не рассмотрела незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Дело Труханова передали в ВАКС
Дело Труханова передали в ВАКС
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь