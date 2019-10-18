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Украина приняла все законодательные акты по амнистии согласно Минским договоренностям

Украина приняла все законодательные акты по амнистии согласно Минским договоренностям
11:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Василий Боднар отметил, что что решение о применении амнистии принимает суд.

Украина приняла все законодательные акты по амнистии, оговоренные в Минских соглашениях, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей", - сказал Боднар в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Он напомнил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания за совершенное преступление может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть "после восстановления суверенитета Украины".

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Замминистра также указал, что решение о применении амнистии принимает суд. "Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского "Боинга", - сказал Боднар.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время "это вопрос дискуссии". "Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос – общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины", - добавил замминистра.

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Все по теме:

МИД Украины, Василий Боднар, Минские договоренности, Минские соглашения, Аменистия.
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