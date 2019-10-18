Суд удалился в совещательную комнату принимать решение по апелляционной жалобе Пашинского

Новости Украины:Коллегия судей Киевского апелляционного суда продолжила рассмотрение апелляционной жалобы Пашинского.

Суд удалился в совещательную комнату принимать решение по апелляционной жалобе экс-народного депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения, на избранную ему меру пресечения.

Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда продолжила рассмотрение апелляционной жалобы Пашинского на решение Печерского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во исполнение вчерашнего решения суда прокуроры сегодня принесли документы, в которых сказано, что юридический адрес Государственного бюро расследований, которое ведет следствие по делу Пашинского, не по фактическому размещению Бюро на улице Петлюры в Шевченковском районе, а в Печерском районе на улице Грушевского по адресу, где находится правительство.

Тем самым они обосновывают то, что обращались именно в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения Пашинскому.

Адвокат Пашинского Андрей Федур продолжает настаивать на том, что в суде первой инстанции была нарушена подсудность, меру пресечения для Пашинского должен был избирать не Печерский райсуд Киева, а Шевченковский райсуд Киева.

После этого коллегия судей удалилась в совещательную комнату принимать решение.

7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.

Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После того дело по этому конфликту несколько раз то закрывали, то снова возобновляли, последний раз - в сентябре.

Также в отношении Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

17 октября с ходатайством о взятии Пашинского на поруки высказались 14 человек - народных депутатов 8-го и 9-го созывов, среди которых Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Максим Бурбак, а также экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.