Рябошапка об аресте Пашинского: Могут быть и другие уголовные производства

Новости Украины:Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений.

Экс-народный депутат Сергей Пашинский проходит в ряде уголовных производств и может быть привлечен к ответственности за совершение других преступлений, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Это дело длительное время было, условно говоря, на паузе.... Сейчас есть возможность двигать дальше это дело в процессуальном смысле... Прокуроры завтра в судебном заседании должно доказать риски, которые являются основанием для дальнейшего содержания под стражей этого бывшего народного депутата", - сказал Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть другие обвинения в адрес Пашинского, генпрокурор сказал: "Очевидно, что да. Только на этой неделе было зарегистрировано генпрокуратурой как минимум три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат. И кроме того есть достаточно материалов в органах досудебного расследования, в частности НАБУ, которые уже расследуются и фигурантом в них может быть этот народный депутат".

"Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы в виде подозрения, стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем", подытожил генпрокурор.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил о возможной переквалификации "дела Пашинского" и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.