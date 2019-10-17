"Дело Пашинского": суд перенес рассмотрение апелляции

Новости Украины:Рассмотрение апелляции Пашинского на арест продолжится 18 октября.

Апелляционный суд г.Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, на 12:30 пятницы, 18 октября.

Как сообщает издание Цензор.нет, перерыв необходим прокуратуре, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса Государственного бюро расследования (ГБР). Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду Киева.

Вопрос о подследственности поставил адвокат Пашинского Андрей Федур. Он считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР находится по ул.Петлюры в Шевченковском районе. Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета в Украине", в зале заседания Апелляционного суда присутствовали экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-нардепы Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Игорь Луценко и другие политики. В ходе заседания сразу 12 человек сообщили суду о желании взять Сергея Пашинского на поруки.

Пашинский в ходе заседания заявлял, что его хотят посадить по политическим мотивам, а никакие экспертизы не подтверждают его вины.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил о возможной переквалификации "дела Пашинского" и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.