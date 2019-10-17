Скачать
Четверг, 17.10.2019
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука

ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народные депутаты проголосовали за создание ВСК по выяснению владельцев пророссийских телеканалов.

Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию сведений относительно соблюдения законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.

Соответствующий проект постановления №2152 поддержали 264 народных депутата на заседании в четверг.

Согласно документу, цель комиссии – недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства.

Среди задач ВСК – проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплат и поступлений средств во время смены собственников информационных телеканалов "NewsOne", "112.Украина" и "ZiK".

Комиссия намерена установить лиц, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику этих каналов. Кроме того, она проведет проверку сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

СБУ допросила депутата от "ОПЗЖ" по статье терроризм

Помимо этого, члены комиссии займутся расследованием осуществления информканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений. Ожидается, что комиссия предоставит предложения по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информпространства Украины.

Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом

Возгласила комиссию народный депутат фракции "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее заместителем стала нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Всего в группу входит 13 парламентариев.

Отчет комиссии ожидается не позднее 6 месяцев со дня ее формирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВСК, Россия, ЗИК, "112 Украина", Newsone.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Гладковский объявил голодовку
Гладковский объявил голодовку
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь