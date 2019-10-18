Аграрный комитет ВР повторно рассмотрит законопроект касательно сельхозземель

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет проведено еще одно заседание аграрного комитета.

Об этом он сказал на заседании парламента в ответ на выступление председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Перед тем Тимошенко отметила, что сегодня было проведено заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в тайном режиме, поскольку комитет должен был быть в 14.30, но собрали "ночью только тех членов комитета, которые являются сторонниками продажи земли, и в 9 часов утра провели заседание и провели решение о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и продавать более 210 тыс. га земли в одни руки".

Тимошенко сообщила, что Разумков собрал лидеров фракций парламента, где была достигнута договоренность, что на следующей пленарной неделе состоится заседание комитета по этому вопросу.

После этого председатель ВР сказал: "Мы действительно договорились, что следующее заседание комитета состоится через неделю - на следующей пленарной неделе (следующая пленарная неделя продлится с 29 октября по 1 ноября - ред)".