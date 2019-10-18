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В Раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса

В Раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса
15:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Законопроект предлагает установить ограничения по количеству лицензий, игорных заведений.

Кабинет министров Украины разработал и зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает пресс-служба Кабмина.

Инициатор законопроекта "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" – премьер-министр Алексей Гончарук.

На данный момент текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, в законопроекте правительство предлагает установить ограничения по количеству лицензий, игорных заведений и оборудования, разрешить размещение игровых автоматов исключительно на территории отелей класса 3-5 звезд, а казино – только в 5-звездочных отелях. Поступления в бюджет от продажи лицензий предлагается направить на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

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Также игроки должны будут проходить обязательную верификацию при приеме ставок и выплате выигрышей, а также регистрацию выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется Налоговой службой.

Кроме того, правительство предлагает усилить финансовую и уголовную ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии.

"Принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса, ограничит распространение игромании. Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн, при этом окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.

29 сентября Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект.

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Верховная Рада, Законопроект, Кабмин, Игорный бизнес, Алексей Гончарук.
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