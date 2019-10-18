Кабмин просит Верховную Раду поддержать изменение в госбюджет-2019

Новости Украины:Кабмин предлагает повысить финансирование соцзащиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, а так же мероприятий по реабилитации лиц с инвалидностью.

Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, парламент планирует рассмотреть эти изменения сегодня, 18 октября.

Отмечается, что предусмотренное проектом снижение плана доходов госбюджета на 20,4 млрд грн из-за сокращения плановых поступлений по НДС на импортные товары и ввозной пошлины в результате укрепления гривни к доллару США и евро сбалансировано сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн.

Также проектом предусмотрено дополнительное финансирование угольных шахт на 1 млрд грн, нацбезопасности и обороны - на 1,4 млрд грн, резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - на 500 млн грн.

Кроме того, повышается финансирование соцзащиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы на 354,6 млн грн, мероприятий по реабилитации лиц с инвалидностью - на 787 млн грн.

Помимо этого, увеличены расходы на предоставление господдержки строительства доступного жилья на 300 млн грн, на предоставление льготного долгосрочного госкредита внутренне перемещенным лицам и участникам проведения антитеррористической операции или операции объединенных сил на приобретение жилья – на 200 млн грн.

При этом, из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК, их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн.

Также из-за задержек в создании Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи его финансирование снижено на 800 млн грн - до 200 млн грн.

В то же время, повышено финансирование единой авиационной системы безопасности и защиты на 2,2 млрд грн из-за увеличения расходов на реализацию инвестпроекта закупки вертолетов по соглашению с правительством Франции и контракту с компанией Airbus Helicopters SAS.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 млрд грн доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Действующий госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.