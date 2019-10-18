В МИД Турции объяснили, каким образом крымские "депутаты" очутились на встрече с Эрдоганом

Новости Украины:По словам посла Турции, это было открытие мероприятие, где президент просто приветствовал зарубежных гостей.

Встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с так называемыми "депутатами" Госдумы РФ от Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком не означает признания российской аннексии Крыма.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере.

"Это было открытие многосторонней встречи с участием парламентариев от ряда государств, где президент просто приветствовал зарубежных гостей. Мы объяснили это украинским партнерам и в Анкаре (посольстве Украины. – ред), и в Киеве. А ключевое – то, что Турция с марта 2014 года не признавала и до сих пор не признает аннексию Крыма. И это все, full stop", – сказал Гюльдере.

Посол отметил, что это был не двусторонний визит, а многостороннее мероприятие, и запрета на въезд для Поклонской и Бальбека в Турцию нет.

"Вообще индивидуальные санкции – не наш метод, мы к такому не часто прибегаем... Но подчеркну: главное – то, что Турция не признает аннексию Крыма. И именно это – то, на чем следует сосредоточить внимание", – сказал он.

На прошлой неделе Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов. До сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексированный Крым.

МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за этой встречи и вызвал посла.