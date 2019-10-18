Процесс реформирования Генпрокуратуры будет идти до нового года

Новости Украины:Рябошапка проинформировал, что в последнее время значительно интенсифицировалось расследования уголовных производств.

Реформа Генеральной прокуратуры продлится до нового года. Еще примерно три месяца будут реформировать областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца – местные прокуратуры.

Об этом заявил генпрокурор украины Руслан Рябошапка на Комитете по вопросам правоохранительной деятельности ВР, сообщает сайт парламента.

"Общая логика – до нового года будет идти процесс реформирования Генеральной прокуратуры. Примерно три месяца потребуется на областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца – на местные прокуратуры. Весь процесс планируется завершить к сентябрю, но будем стараться сделать это быстрее – до 1 июля", - рассказал он.

По словам Рябошапки, после принятия закона о реформировании прокуратуры было утверждено положение о порядке переаттестации и установлены сроки подачи заявлений прокурорами о согласии на проведение переаттестации и сообщение о том, что по итогам аттестации они будут переходить в Офис Генерального прокурора.

«По состоянию на утро 16 октября (15 октября была финальная дата), подали такие заявления 96,3% прокуроров», - сказал он, добавив, что законом сроки проведения аттестации не установлены и процесс будет проходить поэтапно. В частности, 18 октября был обнародован приказ о создании кадровых комиссий и определено, что первые тестирования сотрудников центрального офиса прокуратуры состоятся 23-24 октября.

Также Рябошапка проинформировал, что в последнее время значительно интенсифицировалось расследования уголовных производств. В частности возросло количество должностных лиц, которые привлечены к уголовной ответственности.

"С начала сентября около 10 подозрений было предъявлено бывшим народным депутатам, среди которых бывший председатель Комитета Верховной Рады. Вчера задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, сегодня было сообщено о подозрении и должен рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, речь идет о нескольких высокопоставленных чиновниках, среди которых заместители министров и министры", - заявил генпрокурор.

Он также сообщил, что на этой неделе внес представление в парламент относительно снятия депутатской неприкосновенности и применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя одного из комитетов Верховной Рады и действующего народно депутата.

"Мне кажется, такая интенсивная и результативная работа правоохранительной системы – это тот результат, на который стоит учесть при оценке работы прокуратуры, которая не пользовалась и пока что не пользуется доверием, и в которой, к сожалению, есть факторы, которые характеризуют ее неэффективность и очень часто — коррумпированность", - резюмировал Рябошапка.