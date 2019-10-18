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У Рябошапки появился заместитель: кто он и чем занимался

У Рябошапки появился заместитель: кто он и чем занимался
20:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Гюндуз Мамедов стал заместителем Генерального прокурора Украины.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 18 октября, подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Как напоминают в пресс-службе Генпрокуратуры, Мамедов с августа 2016г до нынешнего времени занимал должность прокурора Автономной республики Крым.

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, а в 2013 году - Одесский национальный экономический университет. Кандидат юридических наук.

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С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013г по июль 2014г Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.

В июле 2014г назначен прокурором Одессы, в декабре 2015г - заместителем прокурора Одесской области. 22 августа 2016г назначен прокурором АРК.

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ГПУ, Генпрокуратура, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Гюндуз Мамедов.
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