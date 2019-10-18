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Рябошапка собирает доказательства для обвинения Порошенко

Рябошапка собирает доказательства для обвинения Порошенко
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Генпрокуратура работает над предъявлением обвинений пятому президенту Украины.

Подозрение депутату "Евросолидарности", пятому президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко. 

На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу".

Напомним, глава "Евросолидарности" связывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере.

Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко

Зеленский заявляет, что его предшественник на этом посту будет нести ответственность за свои действия на должности главы государства, и этим будут заниматься правоохранительные органы.

Ранее директор ГБР Роман Труба рассказал о состоянии возможного дела против Петра Порошенко. 

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Все по теме:

Верховная Рада, ГПУ, Генпрокуратура, Петр Порошенко, Руслан Рябошапка.
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