Рябошапка собирает доказательства для обвинения Порошенко

Новости Украины:Генпрокуратура работает над предъявлением обвинений пятому президенту Украины.

Подозрение депутату "Евросолидарности", пятому президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.

На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу".