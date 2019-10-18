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Генпрокурор рассказал, как вышло вернуть арестованные в Латвии $30 млн

Генпрокурор рассказал, как вышло вернуть арестованные в Латвии $30 млн
23:28 Пт, 18 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Руслан Рябошапка сообщил, что дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыли перед его назначением.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что уголовные производства, в рамках которых Латвия арестовала активы бывших высокопоставленных украинских чиновников, были закрыты предыдущим руководством Генпрокуратуры, что могло привести к невозвращению в Украину $30 млн, сейчас расследование возобновлено и приносит результаты.

"Наши активы за границей. На этой неделе президент говорил, что благодаря сотрудничеству с компетентными органами Латвии есть возможность вернуть в Украину $30 млн, которые были арестованы судом в Латвии. Это средства наших бывших высокопоставленных чиновников и мы могли бы их потерять, так как перед назначением на должность эти уголовное производства были закрыты", - сказал Рябошапка на комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в пятницу вечером в Киеве.

Рябошапка заявил, что уголовные производства, в рамках которых конфисковывались выведенные активы, были закрыты. Генпрокурор отметил: "коллега из правительства, руководитель силового министерства сказал мне об этом, так как мы этого и не знали. Поэтому мы очень быстро эти производства нашли, возобновили, в настоящее время они расследуются, они в одних руках, консолидированы и есть процессуальных результат".

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" экс-заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сказал, что эта информация Рябошапки не соответствует действительности. По словам Енина, судебные решения об аресте были приняты уже давно, но они не выполняются.

Как сообщалось, 15 октября 2019г пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации.

"Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - уточняется в сообщении.

Представитель Генеральной прокуратуры Латвии Лаура Маевска сообщила агентству BNS, что судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда 14 октября отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере EUR29 млн.

Эти денежные средства находятся в настоящее время на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.

Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что эти EUR29 млн коалиция может распределить на приоритетные меры. "Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник", - сказал премьер. По его словам, если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее финансирование.

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Прокуратура, ГПУ, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Евгений Енин.
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