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Рябошапка о деле Лукаш: Новых доказательств достаточно, чтобы идти в суд

Рябошапка о деле Лукаш: Новых доказательств достаточно, чтобы идти в суд
23:43 Пт, 18 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины:Руслан Рябошапка сообщил о новых доказательствах в деле Елены Лукаш.

Следствие получило новую информацию, поэтому подозрение бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш было изменено, поясняет генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Насколько я понимаю, следствие получило новые доказательств, а и они были положены в основу измененного подозрения. Следствие считает доказательства обоснованными и достаточными для того, чтобы идти в суд", - сказал Рябошапка журналистам в пятницу в Киеве.

Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции Украины в Кабинете министров Николая Азарова. 27 февраля 2014 года была отправлена в отставку.

Генпрокуратура Украины 28 мая 2015 года обвинила Лукаш в завладении государственными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины).

В повестке на 17 октября 2019 года указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой" в рамках расследования уголовного производства от 20 мая 2014 года.

17 октября прокуроры Генпрокуратуры сообщили об изменении подозрения Лукаш и ряду лиц в деле о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и о служебном подлоге.

Лукаш явилась на допрос в ГПУ по делу о хищении бюджетных денег

Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

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ГПУ, Министр, Елена Лукаш, Экс-министр юстиции, Руслан Рябошапка.
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