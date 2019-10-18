"Укравтодор" уволил главу Одесского облавтодора

Новости Украины:Уволен глава Одесского облавтодора Олег Варивода, за систематические неисполнения служебных обязанностей.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины с 18 октября уволило главу Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводу, аргументируя тем, что он систематически не выполняет свои служебные обязанности.

Об этом в Facebook сообщил сам Варивода.

По его словам, руководство практически одновременно с увольнением объявило ему выговор за нарушения, которых, как он утверждает, не было.

«Сразу выговор и увольнение, причем за то, что на стационарных весах на автодороги М05 Киев-Одесса в районе КПП «Дачное» с июля отказывается работать «Уктрансбезпека». И это, несмотря на все мои попытки и обращения, по надлежащей организации этого процесса, а еще, говорят, потому что я с «Укртрансбезпекой» в доле…», - написал Варивода.

Он отрицает нарушения и отмечает, что приказы о выговоре и увольнении считает незаконными.

Варивода также акцентирует, что обратиться в суд с иском о признании незаконности выговора и увольнения. Он также разместил в социальных сетях соответствующие приказы «Укравтодора», которые получил сегодня.