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"Укравтодор" уволил главу Одесского облавтодора

"Укравтодор" уволил главу Одесского облавтодора
23:58 Пт, 18 Октябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Уволен глава Одесского облавтодора Олег Варивода, за систематические неисполнения служебных обязанностей.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины с 18 октября уволило главу Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводу, аргументируя тем, что он систематически не выполняет свои служебные обязанности.

Об этом в Facebook сообщил сам Варивода.

По его словам, руководство практически одновременно с увольнением объявило ему выговор за нарушения, которых, как он утверждает, не было.

«Сразу выговор и увольнение, причем за то, что на стационарных весах на автодороги М05 Киев-Одесса в районе КПП «Дачное» с июля отказывается работать «Уктрансбезпека». И это, несмотря на все мои попытки и обращения, по надлежащей организации этого процесса, а еще, говорят, потому что я с «Укртрансбезпекой» в доле…», - написал Варивода.

Он отрицает нарушения и отмечает, что приказы о выговоре и увольнении считает незаконными.

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Варивода также акцентирует, что обратиться в суд с иском о признании незаконности выговора и увольнения. Он также разместил в социальных сетях соответствующие приказы «Укравтодора», которые получил сегодня.

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Одесса, Укравтодор, Олег Варивода.
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