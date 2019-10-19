Мендель рассказала о продуктивности Зеленского за неделю

Новости Украины:Глава государства поставил подпись по 12 законами на этой рабочей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подписал 12 законов.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

"12 законов подписал Президент Владимир Зеленский этой неделе. За сложными бюрократическим названиями стоят изменения, которые делают Украину современной, а украинцев - защищенными, и уже скоро принесут Украине инвестиции и экономический рост", - указала Мендель.

Она перечилила некоторые подписанные законы:

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", известный больше как "сплит".

Закон "О внесении изменений в Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", или закон о рибейтах.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", или нет предела совершенству ProZorro.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", или НАПК должно быть перезагружено.

Напомним, 18 октября Рада проголосовала проект Бюджета-2020 в первом чтении.

Ранее Мендель сообщала, что более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и порядка 350 гостей примут участие в инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.