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Нардеп рассказала что не предусматривает проект бюджета-2020

Нардеп рассказала что не предусматривает проект бюджета-2020
12:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Нардпет от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что проект бюджета-2020 не предусматривает повышение зарплаты учителям.

Проект государственного бюджета - 2020, за который Рада проголосовала в первом чтении, не предусматривает повышения зарплат учителям.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

По ее словам, бюджетный комитет отклонил предложение образовательного комитета относительно увеличения в бюджете расходов на оплату труда педагогов на 5,1 млн грн.

"Эти деньги должны были направляться в первую очередь на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников, как воспитатели детсадов и молодые учителя", - сообщила Совсун.

Она также отметила, что министр образования Анна Новосад заявила, что увеличение заработных плат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов. Такое заявление депутат "Голоса" назвала "отсутствием четкого и понятного подхода относительно решения вопроса с оплатой труда учителей в правительства и монобольшинстве".

В июле тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал повышение заработных плат учителям с 1 января 2020 года. Согласно новой системе оплаты труда педработников, которую планировал утвердить Кабинет Министров, зарплаты могут вырасти от 20 до 70%.

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В свою очередь, новая министр образования Анна Новосад сообщила, что для повышения зарплат педагогам на 20-70% с января 2020 года необходимо 45 млрд грн. В проекте бюджета пока этих денег нет.

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Госбюджет, Кабмин, Голос, Инна Совсун, Владимир Гройсман, Анна Новосад.
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