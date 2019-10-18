Скачать
Пятница, 18.10.2019
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Тимошенко о госбюджете на 2020: Здесь старая система тарифов и уменьшение субсидий

Тимошенко о госбюджете на 2020: Здесь старая система тарифов и уменьшение субсидий
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Юлии Тимошенко, вместо этого ее политсила предлагает принять законопроекты о деофшоризации страны.

В проект государственного бюджета на 2020 год заложена старая система тарифов и уменьшения субсидий. А также нет поддержки политики по охране здоровья.

Об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко с трибуны парламента во время обсуждения госбюджета-2020 в первом чтении, объясняя, почему ее фракция не поддерживает документ.

"Вы знаете, что укрепляется курс гривни, уменьшаются расходы по внешним заимствованиям, надо в доходную часть это вкладывать. Здесь старая система тарифов и уменьшения субсидий, здесь минимальный прожиточный уровень не учтен даже для пенсий и минимальной заработной платы, здесь нет никаких шагов по инвестиционной правильной политике государства, здесь нет новой политики по охране здоровья... Поэтому, безусловно, такую редакцию мы поддержать не можем ... Но реальный бюджет давайте сделаем другим, мы готовы сотрудничать", - сказала Тимошенко.

Также Тимошенко заявила, что в не увидела в проекте бюджета существенного увеличения доходов от легализации потоков товаров через таможню и нового подхода к детенизации экономики с точки зрения новой налоговой системы.

По словам Тимошенко, вместо этого ее политсила предлагает принять законопроекты о деофшоризации страны.

Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Госбюджет, Экономика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь