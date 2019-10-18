Тимошенко о госбюджете на 2020: Здесь старая система тарифов и уменьшение субсидий

Новости Украины:По словам Юлии Тимошенко, вместо этого ее политсила предлагает принять законопроекты о деофшоризации страны.

В проект государственного бюджета на 2020 год заложена старая система тарифов и уменьшения субсидий. А также нет поддержки политики по охране здоровья.

Об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко с трибуны парламента во время обсуждения госбюджета-2020 в первом чтении, объясняя, почему ее фракция не поддерживает документ.

"Вы знаете, что укрепляется курс гривни, уменьшаются расходы по внешним заимствованиям, надо в доходную часть это вкладывать. Здесь старая система тарифов и уменьшения субсидий, здесь минимальный прожиточный уровень не учтен даже для пенсий и минимальной заработной платы, здесь нет никаких шагов по инвестиционной правильной политике государства, здесь нет новой политики по охране здоровья... Поэтому, безусловно, такую редакцию мы поддержать не можем ... Но реальный бюджет давайте сделаем другим, мы готовы сотрудничать", - сказала Тимошенко.

Также Тимошенко заявила, что в не увидела в проекте бюджета существенного увеличения доходов от легализации потоков товаров через таможню и нового подхода к детенизации экономики с точки зрения новой налоговой системы.

По словам Тимошенко, вместо этого ее политсила предлагает принять законопроекты о деофшоризации страны.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000).