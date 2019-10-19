Кулеба: Победа над РФ складывается для меня из трех элементов

Новости Украины:Кулеба назвал три признака, что станут свидетельством победы в войне с Россией.

Свидетельством победы Украины в войне с РФ станут три составляющие, среди которых - деоккупация Донбасса, возвращение Крыма и почтение памяти погибших участников АТО/ООС российским президентом.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

"Победа складывается для меня из трех элементов. Первый элемент - это деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. То есть у нас в стране очень глубокая децентрализация, она продолжается, и наше правительство продолжает эту децентрализацию, и регионы, громады пользуются многими удобствами и преимуществами в рамках децентрализации ", - заявил Кулеба.

Второй признак победы, по его мнению, это деоккупация и возвращение Крыма. "Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, она началась с Крыма. И тот, кто откажется от идеи возвращения Крыма, совершит настоящую государственную измену. Не ту измену, о которой говорят в эфирах, а ту, которая предусмотрена Уголовным кодексом", - считает вице-премьер.

"Российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется. Это тогда уже будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России", - заявил вице-премьер.