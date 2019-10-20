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Апаршин подтвердил, что возглавил Директорат нацбезопасности и обороны ОП

Апаршин подтвердил, что возглавил Директорат нацбезопасности и обороны ОП
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский назначил Апаршина руководителем директората по нацбезопасности и обороны ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Апаршина руководителем Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

Об этом сообщил сам Апаршин в комментарии theБабелю.

"Да, это правда, меня назначили 18 октября", - сказал он.

Следует отметить, что на сайте главы государства документ о назначении Апаршина пока не опубликован.

Как сообщалось ранее, Апаршин выиграл конкурс на должность руководителя Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины, набрав 20,04 балла.

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Вторым стал кандидат Андрей Чернявский с 16,5 баллами.

Во время предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского Иван Апаршин был советником в его команде.

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Владимир Зеленский, Иван Апаршин, ОПУ, Андрей Чернявский.
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