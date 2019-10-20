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Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ

Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ
20:46 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию.

Олигарх Игорь Коломойский назвал председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию своим "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние.

Об этом сказал Коломойский в комментарии журналистам в субботу в Николаеве, сообщает местное издание "НикВести"

Ранее в интервью "Левому берегу" Арахамия заявил, что Коломойский имеет влияние на 7-9 депутатов "Слуги народа", добавив, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию.

"Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия, - ред.) Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние – ред.)", - отреагировал на эти слова Коломойский. 

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"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый", - добавил он.

Издание отмечает, что Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 41 играет его сын Григорий.

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Игорь Коломойский, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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