Раде предлагают "забыть" о люстрационном законе

Новости Украины:В Раде появился законопроект, предлагающий отказаться от закона о люстрации.

Народный депутат из фракции "Слуги народа" Максим Бужанский предлагает признать утратившим силу закон Украины "Об очищении власти".

Соответствующий законопроект №2287 зарегистрирован в Верховной Раде 18 октября.

В то же время текст документа еще не обнародован.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением в стране их прав, а также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узконаправленным по сравнению с процедурами люстрации, введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы. Такое решение суд принял 17 октября после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан.

В свою очередь замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина 17 октября сообщил, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ.