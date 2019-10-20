Рябошапка о решении ЕСПЧ по люстрации: часть прокуроров могут восстановить

Новости Украины:Руслан Рябошапка: Многие прокуроры люстрированные в Украине могут восстановиться в должности из-за решения ЕСПЧ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отмечает, что значительная часть прокуроров, которые были уволены согласно закону об очищении власти (люстрации), может восстановиться в должностях после решения Европейского суда по правам человека, который 17 октября по жалобе пяти украинских экс-чиновников признал, что увольнение их на основании данного закона нарушило права этих граждан.

"Из-за закона о люстрации часть прокуроров были уволены, но сейчас есть риск того, что значительная часть из них будет восстановлена в результате решения ЕСПЧ, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

Рябошапка считает, что теперь после решения ЕСПЧ Верховная Рада, в первую очередь, должна принять решение по действующему закону о люстрации и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он отвечал европейским стандартам соблюдения прав человека.

Говоря о том реформировании системы прокуратуры, которая происходила в Украине после Евромайдана и Революции Достоинства, Рябошапка указал, что это была "не большая чистка, а круговорот прокуроров в системе". "Те, кто из местных прокуратур не проходил аттестацию, переходили в вышестоящие органы прокуратуры", - пояснил он.

Рябошапка отметил, что сейчас нет такой конкретной цифры, как например озвученные журналисткой 5 тыс. человек, на которые планируют сократить количество прокуроров в Украине, но подтвердил, что их число будет уменьшено.

"Прежде всего, нужно сказать, что количество прокуроров в Украине на душу населения является одним из наибольших в мире, а наша правоохранительная система не нуждается в таком количестве прокуроров. Мы делаем сейчас анализ того, как система справляется со своими функциями, и в соответствии с ним скорректируем количество прокуроров. Однозначно, такого количества (прокуроров – ИФ) не будет, думаю, как минимум на 25-30% будет уменьшено", - сказал он.

Комментируя звучащую критику и недовольство, в том числе, из среды работников прокуратуры, Рябошапка отметил, что это является ожидаемым, поскольку "люди выходят из зоны комфорта, а определенные люди, которые контролировали прокуроров, теряют своих людей в системе".