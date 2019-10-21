Правительство уволило главу Госслужбы морского и речного транспорта

Новости Украины:Дмитрий Петренко уволен с поста главы Госслужбы морского и речного транспорта.

Кабинет министров на заседании 19 октября уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта, сообщается на сайте Кабмина.

Также Кабмин уволил Дмитрия Баринова с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта.

При этом, правительство не оставило отраслевого регулятора без руководства, назначив на должность первого замглавы Госслужбы морречтранспорта Николая Божко , ранее занимавшего должность первого замглавы Госагентства инфраструктурных проектов.

Помимо этого Кабмин назначил Сергея Игнатовского на должность заместителя главы Фонда государственного имущества Украины и временно возложил исполнение обязанностей главы Государственного агентства инфраструктурных проектов на Олега Потапова.