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Правительство уволило главу Госслужбы морского и речного транспорта

Правительство уволило главу Госслужбы морского и речного транспорта
04:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Петренко уволен с поста главы Госслужбы морского и речного транспорта.

Кабинет министров на заседании 19 октября уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта, сообщается на сайте Кабмина.

Также Кабмин уволил Дмитрия Баринова с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта.

При этом, правительство не оставило отраслевого регулятора без руководства, назначив на должность первого замглавы Госслужбы морречтранспорта Николая Божко , ранее занимавшего должность первого замглавы Госагентства инфраструктурных проектов.

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Помимо этого Кабмин назначил Сергея Игнатовского на должность заместителя главы Фонда государственного имущества Украины и временно возложил исполнение обязанностей главы Государственного агентства инфраструктурных проектов на Олега Потапова.

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Все по теме:

Правительство, Кабмин, Дмитрий Петренко, Госслужба морского и речного транспорта.
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