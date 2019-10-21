Новак рассказала о планах НАПК на ближайшее время

Новости Украины:НАПК сосредоточится на проверке деклараций чиновников антикоррупционных органов.

Сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) сосредоточатся на проверке деклараций чиновников антикоррупционных органов, заявляет исполняющая обязанности главы НАПК Наталья Новак.

"Агентство не может не работать в то время, пока будет проводиться конкурс. Агентство должно исполнять свои полномочия, оно должно работать намного эффективнее, чем это делал его предыдущий состав… Мы промониторим как можно больше деклараций, и мы хотим сделать акцент не на всех декларациях, а определить именно те декларации, которые имеют наибольшие риски коррупции", - сказала Новак на брифинге в понедельник в Киеве.

По ее словам, такой подход в проверке деклараций даст возможность "намного быстрее очистить власть".

"Агентство должно работать вместе с другими органами власти (в том числе и НАБУ, и прокуратурой). Мы знаем, что сейчас идет очищение прокуратуры. Мы знаем о переформатировании судов, и мы должны проверять именно те декларации должностных лиц, которые призваны бороться с коррупцией. Потому что, если коррупционеры находятся в этих органах, то никакой борьбы с коррупцией не будет", - отметила и.о. главы НАПК.

Она также подчеркнула, что НАПК получило доступ к реестрам, что поможет сделать работу более эффективной и быстрой. "Мы знаем, что был принят новый закон об обличителях (коррупции – ред.), и мы хотим посмотреть, как будет работать этот закон. Думаю, что все-таки граждане Украины будут сознательными и будут предоставлять информацию, подтвержденную фактами, и не будут решать вопросы личных разборок", - сказала она.