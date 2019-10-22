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"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО

"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО
11:39 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Сивохо рассказал о своих дальнейших действиях на новой должности.

Известный актер и телеведущий Сергей Сивохо, который назначен советником Секретаря СНБО поделился, чем он планирует заниматься на новой должности.

Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что на этой должности он будет отвечать за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами.

Сивохо также заявил, что он и его команда имеют огромное желание завершить войну на Донбассе.

"Вопрос мирного Донбасса с повестки не снят и будет решен", - пообещал помощник секретаря СНБО.

"Начинаю неделю в новой должности": Сивохо стал советником секретаря СНБО

Он также обратился к недоброжелателям и попросил их "не спешить с выводами, хайпом и хейтом".

"Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - подытожил Сивохо.

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Донбасс, СНБО, Сергей Сивохо, ООС.
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