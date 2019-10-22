"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО

Известный актер и телеведущий Сергей Сивохо, который назначен советником Секретаря СНБО поделился, чем он планирует заниматься на новой должности.
Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Он отметил, что на этой должности он будет отвечать за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами.
Сивохо также заявил, что он и его команда имеют огромное желание завершить войну на Донбассе.
"Вопрос мирного Донбасса с повестки не снят и будет решен", - пообещал помощник секретаря СНБО.
Он также обратился к недоброжелателям и попросил их "не спешить с выводами, хайпом и хейтом".
"Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - подытожил Сивохо.