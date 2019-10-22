Зеленский и Назарбаев отметили важность проведения саммита в Нормандском формате

Новости Украины:Владимир Зеленский в Японии провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках визита в Японию.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Во время встречи, Назарбаев отметил невероятный успех Зеленского на выборах и поздравил его с этим.

Был поднят также вопрос войны на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Президент Казахстана подтвердил непоколебимость позиции его страны по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стороны отметили, что Украина стремительно движется к миру: возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров положительно влияют на ситуацию в стране.

Президенты подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате.

Также обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

В конце Владимир Зеленский пригласил первого президента Казахстана посетить Украину.