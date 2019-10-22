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Вторник, 22.10.2019
Зеленский поучаствовал в интронизации Императора Нарухито (Фото, Видео)
Зеленский поучаствовал в интронизации Императора Нарухито (Фото, Видео)
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Зеленский поучаствовал в интронизации Императора Нарухито (Фото, Видео)

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Зеленский поучаствовал в интронизации Императора Нарухито (Фото, Видео)
08:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Глава государства Украины отметил большую честь в участии интронизации Императора Нарухито.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской участвуют в церемонии интронизации японского Императора Нарухито.

Как сообщает Офис президента в Facebook, сегодня это одно из главных мировых событий.

В Токио съехалось более 2 тыс. гостей из более 180 стран.

С новым императором в Японии началась новая эра "Рейва", что можно перевести как "Хорошая гармония".

Нарухито взошел на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию.

 

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"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Владимир Зеленский после окончания интронизации.

Напомним, программой рабочего визита Президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

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Как сообщалось, 21 октября Зеленский начал рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Программой визита также предусмотрены встречи главы Украинского государства с японскими высокими должностыми лицами и бизнесменами.

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Япония, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Император Нарухито.
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