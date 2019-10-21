Елена Зеленская поразила нарядом в Японии (Фото)

Первая леди продолжает исполнять свои обязанности. Вместе со своим супругом они отправились в очередную поездку.
Как сообщалось на официальной странице президента Украины, с 21 по 24 октября состоится их рабочий визит в Японию. Таким образом Елена и Владимир примут участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.
Также будет проведено ряд встреч: с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.
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Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Його Величність вступив на престол 1 травня, після того як його батько, Акіхіто, добровільно передав синові Хризантемовий трон у зв’язку з похилим віком. Таке зречення відбулось в Японії вперше за останні 202 роки. Попереду - дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни як Японія буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене як для дружини Президента.
На выходе из самолета жена Владимира Зеленского показала, что ее гардероб для посещения этой страны будет весьма необычным, а главное стильным. На первой встрече все заметили, что она появилась в женственном наряде. Ансамбль составили летящая длинная юбка темно-синего оттенка, также серый приталенный пиджак с цветочной аппликацией. Известно, что хризантемы – давний символ Японии, так что Елена выразила свое почтение принимающей стороне. Ну и конечно же дополнили образ классические лодочки на шпильке, а также серьги с жемчугом.
На своей странице в социальных сетях Елена опубликовала первый пост, рассказав о своих личных целях как первой леди.
"Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Его Величество вступил на престол 1 мая, после того как его отец, Акихито, добровольно передал сыну Хризантемовый трон в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года.
Впереди – очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, познакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны, как Япония, будет чрезвычайно полезным, ведь создание равенства возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента".