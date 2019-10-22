У Порошенко отвергли обвинения в росте "коммуналки" в Виннице

Новости Украины:"Евросолидарность" уличила один из украинских телеканалов в манипуляции и нарушении стандартов журналистики.

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не имеет никакого отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице, а сообщения об этом на телеканале "1+1" не соответствует действительности, утверждают в партии.

"Пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет никакого отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице, а сообщения об этом на телеканале "1+1" не соответствуют действительности", - говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность", обнародованной во вторник.

Пресс-служба напоминает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция городского совета.

В заявлении отмечается, что подобная редакционная политика телеканала, который обвинил Порошенко в повышении тарифов на водоснабжение в Виннице, противоречит стандартам журналистики и является "попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти".

Ранее Петр Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед Гонтаревой и хором им.Веревки.