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У Порошенко отвергли обвинения в росте "коммуналки" в Виннице

У Порошенко отвергли обвинения в росте "коммуналки" в Виннице
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:"Евросолидарность" уличила один из украинских телеканалов в манипуляции и нарушении стандартов журналистики.

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не имеет никакого отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице, а сообщения об этом на телеканале "1+1" не соответствует действительности, утверждают в партии.

"Пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет никакого отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице, а сообщения об этом на телеканале "1+1" не соответствуют действительности", - говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность", обнародованной во вторник.

Пресс-служба напоминает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция городского совета.

ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко

В заявлении отмечается, что подобная редакционная политика телеканала, который обвинил Порошенко в повышении тарифов на водоснабжение в Виннице, противоречит стандартам журналистики и является "попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти".

Ранее Петр Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед Гонтаревой и хором им.Веревки.

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Винница, Петр Порошенко, Евросолидарность.
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