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Вторник, 22.10.2019
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"Нас интересует их опыт": Криклий на встрече с премьером Грузии (Фото)

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"Нас интересует их опыт": Криклий на встрече с премьером Грузии (Фото)
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mtu.gov.ua

Новости Украины:Грузия поделится с Украиной опытом реализации концессионных проектов.

Украину интересует опыт Грузии относительно концессии, дерегуляции и выведения экономики из тени.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с премьер-министром Грузии Георги Гахарией, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Нас интересует опыт Грузии в таких важных направлениях, как концессия, дерегуляция, вывод экономики из тени, цифровизация процессов и другие успешно реализованные реформы", - подчеркнул Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что в настоящее время стартовали первые концессионные проекты в портах Ольвия и Херсон, готовятся еще два концессионные проекты в портах и передача в концессию паромной переправы в Черноморске.

Премьер-министр Грузии заявил о поддержке стремлений Украины к интеграции с ЕС и о готовности к углублению сотрудничества. Также глава грузинского правительства отметил, что Грузия имеет опыт реализации концессионных проектов, которым готова поделиться с украинской стороной.

Также сообщается, что Криклий от имени Премьер-министра Украины Алексея Гончарука пригласил Гахарию посетить Украину с официальным визитом: "12 декабря 2019 года в Украине проводится встреча глав правительств GUAM и Второй Бизнес-форум GUAM. Мы надеемся на Ваше личное участие в этом саммите, а также на Ваш официальный визит в Украину".

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Криклий проинформировал грузинского премьер-министра о планах и реформах Мининфраструктуры на ближайшие 5 лет в дорожной и железнодорожной отраслях и подчеркнул, что Украина приветствует участие грузинской стороны и бизнеса в новых процессах.

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Украина, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Георги Гахарией.
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