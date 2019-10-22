Главы МИД Литвы и ФРГ обсудили варианты решения конфликта на востоке Украины

Новости Украины:В Берлине считают, что "формула Штайнмайера" должна вывести Минск из тупика.

Министры иностранных дел Германии и Литвы Хайко Маас и Линас Линкявичус обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом они сообщили журналистам после переговоров во вторник в Берлине.

"Мы говорили о решении конфликта на востоке Украины, что остается для нас приоритетом. Это имело бы положительное влияние на весь регион", - сказал Маас, добавив, что накануне он говорил об этом и с белорусским коллегой.

По его словам, "формула Штайнмайера" должна вывести наконец минский процесс из тупика и "поставить его на рельсы".

Как отметил Маас, Германия вместе с Францией очень активно работают в последнее время над подготовкой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Он уверен, что за "ощутимыми шагами, которые есть на политическом уровне", должны последовать также шаги, которые будут иметь положительное влияние на местное население на Донбассе.

Маас отметил, что нужно "заставить обе стороны" соблюдать договоренности о прекращении огня и выполнять обязательства.

В свою очередь Линкявичус заявил, что "очень важно подчеркнуть, что мы должны поддержать эту страну (Украину) в очень тяжелой ситуации, несмотря на проблемы, с которыми мы сталкивается у себя дома и в международном измерении".

Министры также обсудили отношения с Россией, сотрудничество в области противостояния киберпреступности, с которой особенно остро сталкиваются страны Балтии, и борьбы с фейковыми новостями.

Главы МИД подчеркнули важность сотрудничества с точки зрения геополитики и безопасности. В частности, Бундесвер в рамках миссии НАТО присутствует в Литве. Дипломаты также сверили часы перед саммитом НАТО в декабре.