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Гончарук поднял вопрос недостатка разрешений со стороны Польши

Гончарук поднял вопрос недостатка разрешений со стороны Польши
17:53 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Гончарук обсудил с премьером Польши Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки и пригласил главу польского правительства посетить Украину.

"В ходе первого телефонного разговора с премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецкийм премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил его с победой на парламентских выборах… Со своей стороны, господин Моравецкий ответил взаимностью, поздравив Алексея Гончарука с недавним назначением на должность", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Гончарук попросил Моравецкого как можно скорее назначить председателя польской части украино-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме этого, в ходе беседы премьер-министр Украины поднял следующий вопрос: "Недостаток разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинский, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - отмечается в сообщении.

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Главы правительств согласовали, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украино-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Среди прочего, Гончарук подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений Украины и Польши, а также пригласил главу польского правительства посетить Киев с официальным визитом.

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Украина, Польша, Алексей Гончарук, Матеуш Моравецкий.
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