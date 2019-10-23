Основная функция "Урядового кур'єра" уйдет в историю

Новости Украины:Правительство намерено отказаться от печати законов в газете в пользу обнародования их на Едином веб-портале.

Кабинет министров инициировал отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в "Урядовому кур'єрі".

Теперь все правительственные документы будут обнародоваться на Едином веб-портале органов исполнительной власти, сообщает 23 октября Правительственный портал.

"Боремся с архаизмами. Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовий кур'єр". Теперь документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут обнародоваться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, тогда как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах всё равно дублируется на официальных веб-страницах органов власти.