Основная функция "Урядового кур'єра" уйдет в историю

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14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство намерено отказаться от печати законов в газете в пользу обнародования их на Едином веб-портале.

Кабинет министров инициировал отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в "Урядовому кур'єрі".

Теперь все правительственные документы будут обнародоваться на Едином веб-портале органов исполнительной власти, сообщает 23 октября Правительственный портал.

"Боремся с архаизмами. Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовий кур'єр". Теперь документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут обнародоваться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, тогда как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах всё равно дублируется на официальных веб-страницах органов власти.

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Правительство, Кабмин, Законы, Урядовий кур`єр.
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